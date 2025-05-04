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Израиль

Внимание, розыск: пропала 76-летняя Любовь Михлина из Ашкелона

Полиция
Розыск
время публикации: 04 мая 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 12:58
Внимание, розыск: пропала 76-летняя Любовь Михлина из Ашкелона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 76-летней Любови Михлиной из Ашкелона. В последний раз ее видели 30 апреля в районе колледжа Левински в Тель-Авиве и улицы Анны Франк в Бат-Яме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавая, темные короткие редеющие волосы. Примерное описание одежды и обуви: белая полосатая рубашка, синие брюки, черные шлепанцы. При себе может иметь бежевую сумку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771440.

Израиль
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