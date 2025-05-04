Дорожная полиция: на юге Израиля перекрыты 40-я, 90-я и 13-я трассы
время публикации: 04 мая 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 22:20
Дорожная полиция сообщила обновленную информацию о перекрытии трасс на юге Израиля в связи с каменным обвалом и грязевыми наносами на дорожном полотне.
40-я трасса перекрыта для движения от Мицпе-Рамона до перекрестка Цихор;
90-я трасса перекрыта от гостиниц Мертвого моря до кибуца Эйн-Геди;
13-я трасса перекрыта от перекрестка Менуха до перекрестка Цихор.
В сообщении подчеркивается, что прилагаются усилия для восстановления движения на перекрытых участках.
Водителям при планировании поездки рекомендуется выбирать объездные пути.
В 22:12 дорожная полиция сообщила о возобновлении движения на 12-й и 40-й трассах.