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Израиль

Дорожная полиция: на юге Израиля перекрыты 40-я, 90-я и 13-я трассы

время публикации: 04 мая 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 22:20
Каменный обвал на 90-м шоссе
Пресс-служба полиции Израиля

Дорожная полиция сообщила обновленную информацию о перекрытии трасс на юге Израиля в связи с каменным обвалом и грязевыми наносами на дорожном полотне.

40-я трасса перекрыта для движения от Мицпе-Рамона до перекрестка Цихор;

90-я трасса перекрыта от гостиниц Мертвого моря до кибуца Эйн-Геди;

13-я трасса перекрыта от перекрестка Менуха до перекрестка Цихор.

В сообщении подчеркивается, что прилагаются усилия для восстановления движения на перекрытых участках.

Водителям при планировании поездки рекомендуется выбирать объездные пути.

В 22:12 дорожная полиция сообщила о возобновлении движения на 12-й и 40-й трассах.

Израиль
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