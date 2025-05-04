Дорожная полиция: на юге Израиля перекрыты 40-я, 90-я и 13-я трассы

Дорожная полиция сообщила обновленную информацию о перекрытии трасс на юге Израиля в связи с каменным обвалом и грязевыми наносами на дорожном полотне.

40-я трасса перекрыта для движения от Мицпе-Рамона до перекрестка Цихор;

90-я трасса перекрыта от гостиниц Мертвого моря до кибуца Эйн-Геди;

13-я трасса перекрыта от перекрестка Менуха до перекрестка Цихор.

В сообщении подчеркивается, что прилагаются усилия для восстановления движения на перекрытых участках.

Водителям при планировании поездки рекомендуется выбирать объездные пути.

В 22:12 дорожная полиция сообщила о возобновлении движения на 12-й и 40-й трассах.