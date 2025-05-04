Дожди привели к каменному обвалу на 90-м шоссе в районе ручья Нахаль Кедем
время публикации: 04 мая 2025 г., 19:32 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 19:32
Дожди в Иудейской пустыне привели к каменному обвалу. 90-е шоссе блокировано камнями недалеко от ручья Нахаль Кедем.
Спасатели подразделения "Мегилот" и добровольческого отряда кибуца Эйн-Геди помогают туристам перебраться через завал пешком.
Спасательные службы и полиция предупреждают, что расчистка шоссе может занять несколько часов.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025