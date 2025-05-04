Дожди привели к каменному обвалу на 90-м шоссе в районе ручья Нахаль Кедем

Дожди в Иудейской пустыне привели к каменному обвалу. 90-е шоссе блокировано камнями недалеко от ручья Нахаль Кедем.

Спасатели подразделения "Мегилот" и добровольческого отряда кибуца Эйн-Геди помогают туристам перебраться через завал пешком.

Спасательные службы и полиция предупреждают, что расчистка шоссе может занять несколько часов.