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Израиль

Дожди привели к каменному обвалу на 90-м шоссе в районе ручья Нахаль Кедем

Погода
время публикации: 04 мая 2025 г., 19:32 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 19:32
Дожди привели к каменному обвалу на 90-м шоссе в районе ручья Нахаль Кедем
Hadas Parush/Flash90

Дожди в Иудейской пустыне привели к каменному обвалу. 90-е шоссе блокировано камнями недалеко от ручья Нахаль Кедем.

Спасатели подразделения "Мегилот" и добровольческого отряда кибуца Эйн-Геди помогают туристам перебраться через завал пешком.

Спасательные службы и полиция предупреждают, что расчистка шоссе может занять несколько часов.

Израиль
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