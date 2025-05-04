x
04 мая 2025
|
последняя новость: 09:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 мая 2025
|
04 мая 2025
|
последняя новость: 09:06
04 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан школьник, создавший телеграм-канал, где продавал "голые" фото женщин

Полиция
время публикации: 04 мая 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 09:07
Задержан школьник, создавший телеграм-канал, где продавал "голые" фото женщин
Пресс-служба полиции Израиля
Задержан школьник, создавший телеграм-канал, где продавал "голые" фото женщин
Пресс-служба полиции Израиля

На севере Израиля полиция задержала 16-летнего школьника, создавшего платный закрытый канал в соцсети Telegram, где осуществлялся обмен эротическими изображениями женщин.

В сообщении полиции сказано, что этот юноша сумел "обманным путем получить от десятков пользователей сумму в десятки тысяч шекелей", взимая с каждого из участников группы от 200 до 800 шекелей.

Из сообщения полиции неясно, почему участники группы были готовы платить за подобный контент. Возможно, речь шла об изображениях конкретных женщин, с которыми они были знакомы.

В доме подозреваемого был произведен обыск, изъяты компьютерная техника и смартфон. Подозреваемый задержан для допроса. Расследование продолжается.

Имя подозреваемого не публикуется, так как речь идет о несовершеннолетнем.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook