Задержан школьник, создавший телеграм-канал, где продавал "голые" фото женщин

На севере Израиля полиция задержала 16-летнего школьника, создавшего платный закрытый канал в соцсети Telegram, где осуществлялся обмен эротическими изображениями женщин.

В сообщении полиции сказано, что этот юноша сумел "обманным путем получить от десятков пользователей сумму в десятки тысяч шекелей", взимая с каждого из участников группы от 200 до 800 шекелей.

Из сообщения полиции неясно, почему участники группы были готовы платить за подобный контент. Возможно, речь шла об изображениях конкретных женщин, с которыми они были знакомы.

В доме подозреваемого был произведен обыск, изъяты компьютерная техника и смартфон. Подозреваемый задержан для допроса. Расследование продолжается.

Имя подозреваемого не публикуется, так как речь идет о несовершеннолетнем.