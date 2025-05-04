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Израиль

"Красная эскадрилья" ВВС ЦАХАЛа, отрабатывавшая российскую военную доктрину, будет расформирована

время публикации: 04 мая 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 10:51
"Красная эскадрилья" ВВС ЦАХАЛа, отрабатывавшая российскую военную доктрину, будет расформирована
Moshe Shai/Flash90

Командующий ВВС ЦАХАЛа Томер Бар принял решение о расформировании 115-й эскадрильи ВВС "Летающий Дракон", известной также как "Красная эскадрилья".

Речь идет об эскадрилье, созданной в 2005 году по инициативе командующего ВВС Элиэзера Шкеди. Задачей эскадрильи было выступать в качестве потенциального противника для подготовки основных сил ВВС. Ее пилоты действовали на основании российской военной доктрины и военных доктрин арабских стран.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, решение о закрытии эскадрильи связано как с внедрением новых технологий подготовки пилотов, таких как симуляторы, так и с сокращением вероятности воздушных боев и повышения сценария противостояния системам ПВО и беспилотным самолетам

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