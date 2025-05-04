"Красная эскадрилья" ВВС ЦАХАЛа, отрабатывавшая российскую военную доктрину, будет расформирована

Командующий ВВС ЦАХАЛа Томер Бар принял решение о расформировании 115-й эскадрильи ВВС "Летающий Дракон", известной также как "Красная эскадрилья".

Речь идет об эскадрилье, созданной в 2005 году по инициативе командующего ВВС Элиэзера Шкеди. Задачей эскадрильи было выступать в качестве потенциального противника для подготовки основных сил ВВС. Ее пилоты действовали на основании российской военной доктрины и военных доктрин арабских стран.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, решение о закрытии эскадрильи связано как с внедрением новых технологий подготовки пилотов, таких как симуляторы, так и с сокращением вероятности воздушных боев и повышения сценария противостояния системам ПВО и беспилотным самолетам