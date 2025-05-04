Аэропорт "Бен-Гурион" снова работает после ракетного обстрела

Судя по онлайн-табло международного аэропорта "Бен-Гурион", после 10 утра возобновилась работа в обычном режиме. Аэропорт принимает и выпускает рейсы.

В 9:22-9:23, после предуведомления, 4 мая в центре Израиля прозвучала тревога "Цева адом". Был зафиксирован пуск ракеты из Йемена. Сирены были слышны от Иерусалима до Тель-Авива, от Бейт-Шемеша до Нетании.

В связи с отражением атаки были приостановлены вылеты и прием рейсов в международном аэропорту "Бен-Гурион".

В 9:35 ЦАХАЛ сообщил, что было предпринято несколько попыток перехвата ракеты, однако позже было зафиксировано падение ракеты в центре Израиля. По данным пожарной службы, ракета упала в районе "Бен-Гуриона". Причинен ущерб.

Полиция Израиля подтверждает падение ракеты недалеко от 3-го Терминала аэропорта "Бен-Гурион". Сначала полиция заявляла о падении фрагмента ракеты, позже полиция заявила о падении ракеты (а не боеголовки ракеты или фрагмента ракеты).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о пяти пострадавших во время ракетного обстрела из Йемена. Пострадавшие доставлены в больницы "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове и "Шиба" в Тель а-Шомере. Госпитализированы мужчина 50 лет в состоянии от легкого до средней тяжести, женщина 54 лет с легкими ранениями и женщина 32 лет, травмированная по пути в убежище. Кроме того, оказана помощь двум людям в состоянии нервного шока.

Хотя впервые ракета, запущенная из Йемена, упала на территории аэропорта "Бен-Гурион" (хуситы многократно заявляли, что их ракеты якобы попадали в "Бен-Гурионе"), это далеко не первая "пропущенная" ракета хуситов. В ночь на 21 декабря 2024 года попытки перехвата баллистической ракеты, выпущенной хуситами, оказались неудачными – ракета упала на детской площадке в Яффо, причинив ущерб; десятки людей получили легкие ранения осколками стекла и травмы. 19 декабря 2024 года фрагмент боеголовки перехваченной ракеты разрушил школу на улице Сдерот а-Ораним в районе Рамат-Эфаль в Рамат-Гане; пострадавших не было.