Ракета, запушенная из Йемена, упала в "Бен-Гурионе"

В 9:22-9:23, после предуведомления, 4 мая в центре Израиля прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ: зафиксирован пуск ракеты из Йемена.

Сирены были слышны от Иерусалима до Тель-Авива, от Бейт-Шемеша до Нетании. При этом предуведомление было по Иерусалиму, Бейт-Шемешу и Хадере.

В 09:25 ЦАХАЛ уведомил: "Были предприняты попытки перехвата, результаты которых изучаются".

В связи с отражением атаки были приостановлены вылеты и прием рейсов в международном аэропорту "Бен-Гурион".

В 9:35 ЦАХАЛ сообщил, что было предпринято несколько попыток перехвата ракеты, однако позже было зафиксировано падение ракеты в центре Израиля.

По данным пожарной службы, ракета упала в районе "Бен-Гуриона". Причинен ущерб.

Полиция Израиля подтверждает падение ракеты недалеко от 3-го Терминала аэропорта "Бен-Гурион". Сначала полиция заявляла о падении фрагмента ракеты, позже полиция заявила о падении ракеты (а не боеголовки ракеты или фрагмента ракеты).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о восьми пострадавших во время ракетного обстрела из Йемена. Пострадавшие доставлены в больницы "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове и "Шиба" в Тель а-Шомере. Госпитализированы мужчина 50 лет в состоянии от легкого до средней тяжести (ранения конечностей), две женщины 54 лет и 38 лет с легкими травмами головы, 64-летний мужчина в легком состоянии, получивший ранения от попавшего в него предмета, женщины 22 и 34 лет, травмированные по пути в убежище. Кроме того, оказана помощь двум людям в состоянии нервного шока.

Информация уточняется.

Хотя впервые ракета, запущенная из Йемена, упала на территории аэропорта "Бен-Гурион" (хуситы многократно заявляли, что их ракеты якобы попадали в "Бен-Гурионе"), это далеко не первая "пропущенная" ракета хуситов. В ночь на 21 декабря 2024 года попытки перехвата баллистической ракеты, выпущенной хуситами, оказались неудачными – ракета упала на детской площадке в Яффо, причинив ущерб; десятки людей получили легкие ранения осколками стекла и травмы. 19 декабря 2024 года фрагмент боеголовки перехваченной ракеты разрушил школу на улице Сдерот а-Ораним в районе Рамат-Эфаль в Рамат-Гане; пострадавших не было.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.