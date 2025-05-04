После падения ракеты хуситов в "Бен-Гурионе". Фоторепортаж
время публикации: 04 мая 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 13:15
Фото: AP, Flash90, МАДА
Утром 4 мая хуситы выпустили баллистическую ракету по центру Израиля, которая упала в районе международного аэропорта "Бен-Гурион", причинив ущерб на открытой территории недалеко от 3-го Терминала.
В результате обстрела пострадали восемь человек, один из них получил ранения до средней тяжести. Остальные были легко травмированы или нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока.
Ракетный обстрел привел к тому, что многие авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль.