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После падения ракеты хуситов в "Бен-Гурионе". Фоторепортаж

Авиация
Йемен
Хуситы
время публикации: 04 мая 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 13:15

Фото: AP, Flash90, МАДА

Утром 4 мая хуситы выпустили баллистическую ракету по центру Израиля, которая упала в районе международного аэропорта "Бен-Гурион", причинив ущерб на открытой территории недалеко от 3-го Терминала.

В результате обстрела пострадали восемь человек, один из них получил ранения до средней тяжести. Остальные были легко травмированы или нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока.

Ракетный обстрел привел к тому, что многие авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль.

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