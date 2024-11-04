После трех дней поиска обнаружено тело 38-летнего мужчины, утонувшего в Кинерете

После трех дней поисков в районе пляжа А-Декель в Кинерете было обнаружено тело 38-летнего жителя Маалота, который отправился в субботу утром плавать на каяке, но упал с него. Родственники погибшего, находившиеся на месте происшествия все эти дни, опознали его тело.

Сотрудники "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины.

Как мы уже сообщали, в субботу утром в полицию сообщили о жителе севера Израиля, который отправился плавать по Кинерету на каяке, упал с каяка и пропал.

Крупные силы полиции, сотрудники морской полиции Северного округа, водолазы спасательного подразделения полиции, сотрудники пожарно-спасательной службы ЛАХАВА, инспекторы Ассоциации городов Кинерета и многие другие принимают участие в поисковой операции, которая продлилась три дня. Для помощи и координации действий были вызваны вертолеты.

В полиции напоминают: ни в коем случае нельзя выходить плавать в одиночестве, и важно иметь при себе средства связи на случай непредвиденной ситуации.

Обязательно сообщайте своему контактному лицу, находящемуся на берегу, о своих передвижениях и местонахождении. Заходя в воду на любых плавучих средствах, важно надеть спасательный жилет.

В случае опасной для жизни ситуации незамедлительно сообщайте в центр экстренной помощи по телефону 100.