В Кинерете третий день ищут пропавшего, задействованы вертолеты и водолазы

В субботу утром в полицию сообщили о жителе севера Израиля, который отправился плавать по Кинерету на каяке, упал с каяка и пропал.

Крупные силы полиции, сотрудники морской полиции Северного округа, водолазы спасательного подразделения полиции, сотрудники пожарно-спасательной службы ЛАХАВА, инспекторы Ассоциации городов Кинерета и многие другие принимают участие в поисковой операции, которая длится уже третий день. Для помощи и координации действий вызваны вертолеты.

Руководитель полиции Северного округа Меир Элиягу прибыл накануне в штаб поисковых работ, встретился с членами семьи пропавшего и получил отчет о ходе операции.

В полиции напоминают: ни в коем случае нельзя выходить плавать в одиночестве, и важно иметь при себе средства связи на случай непредвиденной ситуации.

Обязательно сообщайте своему контактному лицу, находящемуся на берегу, о своих передвижениях и местонахождении. Заходя в воду на любых плавучих средствах, важно надеть спасательный жилет.

В случае опасной для жизни ситуации незамедлительно сообщайте в центр экстренной помощи по телефону 100.