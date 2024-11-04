Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4.11.2024: удары по целям в секторе, множество убитых

В ночь на 4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Ас-Сафтауи и Аль-Касаби в Джабалии; источники в Газе сообщали о не менее четырех убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Джабалии.

В центре сектора: ВМС и артиллерия ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливали цели к северу от Нусейрата; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Ан-Набахин в Нусейрате, есть убитый и раненые; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Кадуха в Нусейрате, есть убитый и раненые.

На юге сектора: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в районе Кизан Рашуан, на юге Хан-Юниса, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Хан-Юнисе; источники в Газе сообщали о не менее девяти погибших в результате удара ЦАХАЛа в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 4 ноября.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в Джабалии рядом с гуманитарным конвоем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в нескольких сотнях метров от больницы "Камаль Адуан" произошел взрыв. Разлетевшимися осколками повреждено здание больницы, а также автомобили конвоя. Никто из сопровождавших конвой не пострадал. В результате взрыва пострадали шестеро детей, находившихся на лечении в больнице "Камаль Адуан". Инцидент произошел в ходе эвакуации пациентов из больниц "Камаль Адуан" и "Аль-Ауда" в другие клиники на севере сектора. Колонну сопровождали машины с гуманитарным грузом: с медицинским оборудованием для больниц, топливом и продовольствием. Операция проводилась совместно с офисом координатора действий правительства на палестинских территориях. ЦАХАЛ проинформировал ВОЗ, что взрывное устройство было приведено в действие боевиками.