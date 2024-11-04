Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 4 ноября, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами ожидаются дожди на севере и в центре, возможно с грозами. Не исключены затопления в низинах.

В Иерусалиме – 13-19 градусов, в Тель-Авиве – 18-23, в Хайфе – 18-22, в Эйлате – 19-28, в Беэр-Шеве – 14-24, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 19-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 15-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-23, на Голанских высотах – 15-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник-четверг дожди прекратятся, ожидается повышение температуры.