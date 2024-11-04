Внимание, розыск: пропала 12-летняя Ходайя Гольдман из Петах-Тиквы
время публикации: 04 ноября 2024 г., 15:45 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 16:16
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 12-летней Ходайи Гольдман из Петах-Тиквы. В последний раз ее видели в Петах-Тикве днем 3 ноября, на улице Шмуэль а-Нагид. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавого телосложения, темнокожая, длинные каштановые волосы, карие глаза.
Описание одежды: розовая толстовка с белой надписью спереди, длинная черная юбка с небольшими разрезами по бокам.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9393444.