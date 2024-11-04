Инфо-мир и инфо-война. Интервью Льва Гершензона каналу "Непечатное"

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию эксклюзивное интервью со Львом Гершензоном – бывшим руководителем проекта Яндекс.Новости, ныне предпринимателем и медиаменеджером, основателем проекта "The True Story" – независимого новостного агрегатора, созданного волонтерами и заблокированного "Роскомнадзором" на территории РФ через три дня работы.

В интервью обсуждается информационная война против Израиля, а также методы, которые используют госструктуры и независимые организации для борьбы с фейковыми новостями и манипуляциями в медиа.

Как информация используется как оружие в современных конфликтах и какую роль она играет в формировании общественного мнения. Как меняются социальные сети и какова роль аналитики данных в современных выборах. Обо всём этом в интервью со Львом Гершензоном.

Беседовал Игорь Рубинштейн.

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