x
04 ноября 2024
|
последняя новость: 08:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2024
|
04 ноября 2024
|
последняя новость: 08:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Инфо-мир и инфо-война. Интервью Льва Гершензона каналу "Непечатное"

exclusive
время публикации: 04 ноября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 08:08
Инфо-мир и инфо-война. Интервью Льва Гершензона каналу "Непечатное"
"Непечатное"/Newsru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию эксклюзивное интервью со Львом Гершензоном – бывшим руководителем проекта Яндекс.Новости, ныне предпринимателем и медиаменеджером, основателем проекта "The True Story" – независимого новостного агрегатора, созданного волонтерами и заблокированного "Роскомнадзором" на территории РФ через три дня работы.

В интервью обсуждается информационная война против Израиля, а также методы, которые используют госструктуры и независимые организации для борьбы с фейковыми новостями и манипуляциями в медиа.

Как информация используется как оружие в современных конфликтах и какую роль она играет в формировании общественного мнения. Как меняются социальные сети и какова роль аналитики данных в современных выборах. Обо всём этом в интервью со Львом Гершензоном.

Беседовал Игорь Рубинштейн.

Подписывайтесь на канал "Непечатное. Говорим о главном"

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024

Израиль как поле мировой информационной войны, развязанной РФ. Интервью со Львом Гершензоном
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 марта 2023

Минюст РФ пополнил список "иностранных агентов"