ЦАХАЛ: террористы взорвали бомбу рядом с гуманитарным конвоем, ранены палестинские дети

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в Джабалии рядом с гуманитарным конвоем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в нескольких сотнях метров от больницы "Камаль Адуан" произошел взрыв. Разлетевшимися осколками повреждено здание больницы, а также автомобили конвоя. Никто из сопровождавших конвой не пострадал.

В результате взрыва пострадали шестеро детей, находившихся на лечении в больнице "Камаль Адуан".

Инцидент произошел 3 ноября в ходе эвакуации пациентов из больниц "Камаль Адуан" и "Аль-Ауда" в другие клиники на севере сектора. Колонну сопровождали машины с гуманитарным грузом: с медицинским оборудованием для больниц, топливом и продовольствием. Операция проводилась совместно с офисом координатора действий правительства на палестинских территориях.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что офис координатора действий правительства связался с руководством ВОЗ и сообщил, что взрыв стал результатом активности боевиков, которые привели в действие взрывное устройство.