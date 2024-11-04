x
04 ноября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2024
|
04 ноября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: террористы взорвали бомбу рядом с гуманитарным конвоем, ранены палестинские дети

время публикации: 04 ноября 2024 г., 00:57 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 01:18
ЦАХАЛ: террористы взорвали бомбу рядом с гуманитарным конвоем, ранены палестинские дети
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в Джабалии рядом с гуманитарным конвоем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в нескольких сотнях метров от больницы "Камаль Адуан" произошел взрыв. Разлетевшимися осколками повреждено здание больницы, а также автомобили конвоя. Никто из сопровождавших конвой не пострадал.

В результате взрыва пострадали шестеро детей, находившихся на лечении в больнице "Камаль Адуан".

Инцидент произошел 3 ноября в ходе эвакуации пациентов из больниц "Камаль Адуан" и "Аль-Ауда" в другие клиники на севере сектора. Колонну сопровождали машины с гуманитарным грузом: с медицинским оборудованием для больниц, топливом и продовольствием. Операция проводилась совместно с офисом координатора действий правительства на палестинских территориях.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что офис координатора действий правительства связался с руководством ВОЗ и сообщил, что взрыв стал результатом активности боевиков, которые привели в действие взрывное устройство.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2024

394-й день войны: ЦАХАЛ ликвидирует командиров "Радуана" и "Нухбы". Хронология