ЦАХАЛ уничтожил командира разведки "Исламского джихада" в Газе. Видео

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в в секторе Газы одного из командиров разведки "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Ахмада ад-Далу, участвовавшего 7 октября 2023 года в резне в поселке Кфар-Аза. Вместе с ад-Далу был ликвидирован еще один террорист.

Силы 252-й и 162-й дивизий продолжают действовать в секторе Газы, за последние сутки они ликвидировали множество террористов и продолжали разрушать инфраструктуру террора.

Бойцы бригады "Нахаль" (дивизия "Газа") действуют в районе Рафиаха, ликвидируя террористов. Ими была ликвидирована группа террористов, скрывавшихся в здании.