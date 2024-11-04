ЦАХАЛ действует на юге Ливана: ликвидирован один из командиров "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию на юге Ливана. Израильские ВВС ликвидировали в Рашите местного командира "Хизбаллы" Абу Али Раджу, ответственного за множество обстрелов территории Израиля. Местоположение командира "Хизбаллы2 было установлено разведкой 36-й дивизии.

Силы 91-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана, уничтожая террористическую инфраструктуру и атакуя террористов.

Бойцы 228-й бригады "Алон" ликвидировали террориста в здании в одной приграничных деревень, после нанесения удара последовали вторичные взрывы.