Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4.11.2024: операции в Шхеме и Иерихоне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 ноября действовали в Шхеме, в Акабат Джабре (на юге Иерихона), в Туку (юго-восточней Бейт-Лехема).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Источники в ПА заявляют, что еврейские поселенцы ночью сожгли несколько автомобилей в Аль-Бире, около Рамаллы.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 ноября.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.