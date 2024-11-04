x
04 ноября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2024
|
04 ноября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4.11.2024: операции в Шхеме и Иерихоне

время публикации: 04 ноября 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 06:48
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4.11.2024: операции в Шхеме и Иерихоне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 ноября действовали в Шхеме, в Акабат Джабре (на юге Иерихона), в Туку (юго-восточней Бейт-Лехема).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Источники в ПА заявляют, что еврейские поселенцы ночью сожгли несколько автомобилей в Аль-Бире, около Рамаллы.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 ноября.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2024

395-й день войны: боевые действия в Газе и Ливане, ночной обстрел Галилеи. Хронология