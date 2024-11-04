ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще двух командиров "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ продолжает уничтожать командиров "Хизбаллы" на юге Ливана. Сообщается, что сегодня были ликвидированы еще один командир "Радуана" и один из членов штаба "Хизбаллы".

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что в районе Ас-Салтании ударом с воздуха уничтожен командир противотанкового подразделения "Радуана" Риадж Раджа Азауи. В районе Сафад ат-Тиджа в результате авиаудара уничтожен командир штаба "Хизбаллы", отвечавший за попытки вернуть контроль над районом Бинт-Джбейля.