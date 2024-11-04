Выбор читателей Newsru.co.il: абсолютное большинство голосовало бы за Трампа

5 ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы. Кандидатом от Республиканской партии является экс-президент Дональд Трамп, кандидатом от Демократической партии – действующий вице-президент Камала Харрис.

Накануне выборов редакция Newsru.co.il провела короткий опрос, состоящий всего из нескольких вопросов: 1) Если бы у вас была возможность голосовать на выборах в США, кому из кандидатов в президенты вы отдали бы свой голос? 2) Победа кого из основных кандидатов на выборах президента США, на ваш взгляд, "лучше для Израиля"? 3) Ваш прогноз: кто победит на президентских выборах в США? В ходе опроса также мы выясняли: где живут респонденты и каких политических взглядов придерживаются.

В опросе, который проводился в течение одних суток 3-4 ноября, приняли участие 4630 респондентов. 86% из них живут в Израиле, 5% – в США. 75% относят себя к "правым", 9% – к "левым", прочие затрудняются с подобной самоидентификацией.

ИТОГИ ОПРОСА

За кого бы проголосовали

Проведенный опрос показал, что, если бы все читатели Newsru.co.il могли голосовать на президентских выборах в США, то почти 81% из них отдали бы свой голос Дональду Трампу, и только 11% – Камале Харрис.

Как следовало ожидать, читатели правых взглядов в значительно большей степени поддерживают Трампа, чем читатели левых взглядов. Но даже среди "левых" нет однозначной поддержки Харрис. Среди "правых" участников опроса 88% за Трампа, 5% за Харрис. Среди "левых" – 45% за Харрис, 41% за Трампа.

Отметим, что уровень поддержки Трампа примерно одинаково высок среди наших читателей, живущих в Израиле и в США. Среди израильтян за него были бы готовы проголосовать 82%, среди американцев – 86%. По другим странам давать оценку сложно из-за небольшой выборки.

Кто лучше для Израиля?

Ответ на этот вопрос даже более однозначен, чем на первый.

86% респондентов считают, что для Израиля предпочтительней победа Трампа. И только 7% полагают, что лучше для Израиля – чтобы победила Харрис.

Причем при ответе на этот вопрос "предпочтительность" Трампа признавали и "правые" (92% против 3% за Харрис), и "левые" (46% против 35% за Харрис).

Прогноз

Прогноз гораздо менее однозначен, хотя большинство наших читателей, более 50%, верят в победу Трампа. В победу Харрис верят только 15% респондентов. Прочие затрудняются с прогнозом.

Среди "правых" в победу Трампа верят 92% (3% верят в победу Харрис). Среди "левых" ожидания примерно равные – 34% верят в победу Трампа, 35% верят в победу Харрис.