78-летний подозреваемый арестован во время снятия крупной суммы с чужого счета

Сотрудники полиции задержали с поличным 78-летнего подозреваемого, который был задействован в схеме обмана пожилых людей: он был задержан, когда снимал 6000 шекелей с банковского счета 80-летнего пострадавшего.

Арест был осуществлен в рамках масштабного расследования, которое проводит отдел по борьбе с мошенничеством в Иерусалимском округе, по поводу жалоб от пожилых людей, ставших жертвами обмана по всей стране.

Один из подозреваемых был задержан, когда снимал со счета 80-летнего пострадавшего 6000 шекелей, при этом подозреваемый прятал лицо, чтобы не попасть в поле зрения установленной на банкомате камеры.

При обыске в доме задержанного были обнаружены примерно 80 тысяч шекелей наличными и множество чужих кредитных карточек, которые, по предположению полиции, мошенники обманным путем выманили у их владельцев.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый и его сообщники действовали в рамках мошеннической схемы, вымогая обманным путем деньги у множества пожилых людей в возрасте 70-80 лет и присваивая крупные суммы денег.

В понедельник, 4 ноября, подозреваемый будет доставлен в суд для рассмотрения вопроса продления его содержания под стражей, расследование продолжается.

По словам главы подразделения по борьбе с мошенничеством в Иерусалимском округе Эли Либкинда, подозреваемые и его сообщники воспользовались тем, что их жертвы, пожилые люди, не владеют в достаточной мере ивритом. Он вновь повторил: ни при каких обстоятельствах нельзя переводить незнакомым людям деньги, давать им кредитные карты и сообщать конфиденциальные данные. Если у вас есть сомнения по поводу какого-либо обращения, связывайтесь с банком напрямую и по своей инициативе, важно также своевременно связаться с полицией и сообщить о мошенничестве.