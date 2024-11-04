Опубликованы имена обвиняемых по делу о теракте в Яффо

В судебном порядке разрешены к публикации имена трех обвиняемых, причастных к доставке в Яффо палестинских нелегалов, двое из которых совершили теракт 1 октября 2024 года, в результате которого были убиты семь человек.

Имена обвиняемых: Мухаммад Абд ан-Наби (31 год), владелец транспортной компании "Хамуди Асаот" из Иерусалима, а также двое водителей этой компании Казам Музфар (31 год) и Изан Нашашиби (35 лет).

3 ноября государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива прецедентное обвинительное заключение: владелец компании пассажирских перевозок, приказавший своему водителю провезти в Израиль палестинских нелегалов, двое из которых совершили теракт в Яффо, обвинен в причинении смерти по халатности и в нанесении ущерба по халатности.

Напомним, 1 октября двое террористов из Хеврона совершили теракт в Яффо, расстреляв пассажиров трамвая, а затем прохожих на остановке. Были убиты семь человек, еще несколько человек были ранены. Ответственность за совершение этого теракта взял на себя ХАМАС.

Имена погибших: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо.

Двое водителей, которые привезли террористов в Израиль, обвиняются в убийстве семи человек по халатности и причинении тяжких телесных повреждений. Водители не интересовались ни личностью своих пассажиров, ни их сумками: у пассажиров был рюкзак с надписью на иврите, а в нем – обрез винтовки М-16. Доставив террористов в Израиль, водители, по сути, сделали нападение возможным.

По данным обвинительного заключения, владелец транспортной компании и двое его водителей занимались перевозкой палестинских нелегалов в Израиль, в том числе и после начала войны "Железные мечи". 1 октября 2024 года двое арабов из Хеврона – Ахмад Абд Фатах Хараби Хаймуни и Мухаммад Масак, у которых никогда не было разрешений на въезд в Израиль, вместе с десятью другими палестинскими нелегалами были доставлены в Израиль. В Израиле они совершили теракт в Яффо, в ходе которого убили семерых человек и многих ранили, а сами были уничтожены.

В тот день владелец компании получил заказ отвезти еще 13 пассажиров, которых он должен был забрать возле разделительного заграждения в Сур-Бахаре и доставить в Израиль, он поручил этот заказ одному из своих водителей, зная, что речь идет о нелегалах, не имевших разрешений на пребывание в Израиле.

Водитель прибыл на микроавтобусе в указанное место, посадил пассажиров, включая террористов, приказал им во время поездки выключить мобильные телефоны и задернуть шторы. Террористы были одеты в черное, не в рабочую одежду, при себе у них был рюкзак с надписью "Мадрих ШЕЛАХ цаир" – "Молодой вожатый организации ШЕЛАХ" (Организация по краеведению и природоведению для детей и подростков). В рюкзаке лежал обрез винтовки М-16 в разобранном виде и патроны, у них была еще одна сумка с ножами и патронами.

Водитель не задавал вопросов, не интересовался у пассажиров целью их поездки, и на определенном этапе он пересадил троих самых подозрительных пассажиров, включая террористов, в такси третьего обвиняемого. Таксист привез террористов в Тель-Авив, и когда они проезжали мимо стадиона, террористы спросили его, не планируется ли в этот день футбольный матч: они искали максимально людное место для совершения теракта.

Несмотря на это, водитель продолжил путь, высадил террористов в Тель-Авиве, в 19:00 они пришли на остановку трамвая, и когда трамвай остановился, открыли огонь по пассажирам и прохожим. В результате теракта были убиты семь человек, еще 11 человек были ранены.

После теракта владелец транспортной компании приехал домой к водителю и попросил сломать его мобильный телефон и спрятаться во избежание ареста. Он попросил, чтобы в случае ареста, водитель отрицал свою причастность к теракту, обещав ему за это материальное вознаграждение. В связи с этим владелец транспортной компании обвиняется также в попытке помешать правосудию.

Всем троим – владельцу транспортной компании и двум водителям – вменяется также сговор с целью перевозки палестинских нелегалов при отягчающих обстоятельствах. Обвинение просит суд продлить срок содержания всех троих до завершения разбирательства и конфисковать транспортные средства, на которых были доставлены террористы.