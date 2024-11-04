Полиция задержала трех жителей Бат-Яма, нападавших на рестораны

Полиция сообщила об аресте троих подозреваемых в шантаже владельцев известных ресторанов в Тель-Авиве, Холоне, Ор-Йегуде, Кирьят-Оно и Бней-Браке, который сопровождался угрозами, вооруженными нападениями и поджогами.

Задержанные являются жителями Бат-Яма, им около 20 лет, сказано в официальном сообщении полиции.

Отмечается, что в ходе одного из нападений родственник владельцев ресторана в Кирьят-Оно получил ножевое ранение средней степени тяжести.

Судя по сообщению полиции, задержанные, помимо прочего, подозреваются в причастности в поджоге популярного ресторана "Самарканд", который расположен на улице Бен Цви на юге Тель-Авива. Поджог был совершен в ночь на 18 августа. На месте происшествия были задержаны двое подозреваемых – жители Бат-Яма 23 и 16 лет. Судя по записям камеры наблюдения, поджигатели, действовавшие в масках, едва не погибли сами во время совершения преступления. Они получили ожоги, от них сильно пахло бензином.