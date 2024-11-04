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Израиль

Сигнал тревоги прозвучал в Галилее и на границе с Ливаном

время публикации: 04 ноября 2024 г., 00:02 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 00:10
Сигнал тревоги прозвучал в Галилее и на границе с Ливаном
Фото NEWSru.co.il

В 00:00 система раннего предупреждения об угрозе ракетных обстрелов была активирована в населенных пунктах на границе с Ливаном, в Верхней и Центральной Галилее.

Сигнал тревоги прозвучал в поселках Саса, Цивон, Кфар Ханания, Инбар, Амирим, Эйн Камоним, Фарод, Шефер.

По данным на 00:10, служба "Маген Давид Адом" не получила сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.

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