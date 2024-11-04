Сигнал тревоги прозвучал в Галилее и на границе с Ливаном
время публикации: 04 ноября 2024 г., 00:02 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 00:10
В 00:00 система раннего предупреждения об угрозе ракетных обстрелов была активирована в населенных пунктах на границе с Ливаном, в Верхней и Центральной Галилее.
Сигнал тревоги прозвучал в поселках Саса, Цивон, Кфар Ханания, Инбар, Амирим, Эйн Камоним, Фарод, Шефер.
По данным на 00:10, служба "Маген Давид Адом" не получила сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.