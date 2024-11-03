Выборы президента США. Опрос Newsru.co.il

5 ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы. Кандидатом от Республиканской партии является экс-президент Дональд Трамп, кандидатом от Демократической партии – действующий вице-президент Камала Харрис.

Накануне выборов редакция Newsru.co.il проводит короткий опрос, состоящий всего из нескольких вопросов: 1) Если бы у вас была возможность голосовать на выборах в США, кому из кандидатов в президенты вы отдали бы свой голос? 2) Победа кого из основных кандидатов на выборах президента США, на ваш взгляд, "лучше для Израиля"? 3) Ваш прогноз: кто победит на президентских выборах в США?

В ходе опроса также мы выясняем: где живут респонденты и каких политических взглядов придерживаются. По окончании опроса будут опубликованы общие результаты, а также результаты, ранжируемые в зависимости от места жительства и политических взглядов респондентов.

Выборы в США. Принять участие в опросе