Внимание, розыск: пропала 34-летняя Шира Эльгариси из Тверии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 34-летней Ширы Эльгариси из Тверии, ранее проживавшей в Кирьят-Гате. В последний раз ее видели в Тверии 30 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, худощавого телосложения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.