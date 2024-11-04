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Израиль

Внимание, розыск: пропала 34-летняя Шира Эльгариси из Тверии

время публикации: 04 ноября 2024 г., 09:24 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 09:24
Внимание, розыск: пропала 34-летняя Шира Эльгариси из Тверии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 34-летней Ширы Эльгариси из Тверии, ранее проживавшей в Кирьят-Гате. В последний раз ее видели в Тверии 30 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, худощавого телосложения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6728444.

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