Источники в ПА: израильтяне сожгли 18 автомобилей в Аль-Бире
время публикации: 04 ноября 2024 г., 08:43 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 08:43
Источники в Палестинской автономии заявляют, что еврейские поселенцы в ночь на 4 ноября сожгли 18 автомобилей в промышленной зоне Аль-Биры, около Рамаллы.
Кроме того, заявлено, что были подожжены два помещения.
Сведений о задержании подозреваемых в причастности к этому нападению пока не поступало.
ЦАХАЛ и полиция Израиля на момент публикации этого сообщения не комментируют происшедшее ночью в Аль-Бире.