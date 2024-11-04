Источники в ПА: израильтяне сожгли 18 автомобилей в Аль-Бире

Источники в Палестинской автономии заявляют, что еврейские поселенцы в ночь на 4 ноября сожгли 18 автомобилей в промышленной зоне Аль-Биры, около Рамаллы.

Кроме того, заявлено, что были подожжены два помещения.

Сведений о задержании подозреваемых в причастности к этому нападению пока не поступало.

ЦАХАЛ и полиция Израиля на момент публикации этого сообщения не комментируют происшедшее ночью в Аль-Бире.