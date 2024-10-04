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Израиль

Внимание, розыск: пропала 71-летняя Аува Заарни из Рош а-Аина

время публикации: 04 октября 2024 г., 22:59 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 22:59
Внимание, розыск: пропала 71-летняя Аува Заарни из Рош а-Аина
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 71-летней Аувы Заарни из Рош а-Аина, жизнь которой может быть в опасности. В последний раз женщину видели утром в пятницу, 4 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, среднего телосложения, карие глаза. Была одета в платье цвета морской волны ("туркиз") и головной убор такого же цвета (с добавлением черного).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9004444.

Израиль
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