x
04 октября 2024
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 октября 2024
|
04 октября 2024
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 октября: удары по целям в секторе

время публикации: 04 октября 2024 г., 06:38 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 06:42
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 октября: удары по целям в секторе
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 4 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. О наземных операциях не сообщалось.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Ас-Сабра, на юге города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Мухаммада Джабра в Дир аль-Балахе, есть убитые и раненые; квадрокоптер ЦАХАЛа атаковал цели в Нусейрате.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в западной части Рафаха; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Джазар в Хан-Юнисе, есть убитый и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 4 октября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 октября 2024

364-й день войны в Израиле: попытка ликвидации преемника Насраллы. Хронология событий