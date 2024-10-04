Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 октября: удары по целям в секторе

В ночь на 4 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. О наземных операциях не сообщалось.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Ас-Сабра, на юге города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Мухаммада Джабра в Дир аль-Балахе, есть убитые и раненые; квадрокоптер ЦАХАЛа атаковал цели в Нусейрате.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в западной части Рафаха; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Джазар в Хан-Юнисе, есть убитый и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 4 октября.