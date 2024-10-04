Тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе и окрестностях: из Ливана выпущены десятки ракет
время публикации: 04 октября 2024 г., 07:01 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 07:41
В 7:01-7:06 4 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе, Кирьят-Моцкине, Кирьят-Хаиме, Кирьят-Яме, Кирьят-Ате, Кирьят-Бялике, Акко, Нагарии и окрестностях.
Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана. Были слышны многочисленные взрывы.
В 7:23 тревога звучала во многих населенных пунктах Верхней Галилеи.
ЦАХАЛ сообщает, что в 7:01-7:04 из Ливана было выпущено около 20 ракет. Большая часть из них была перехвачена, остальные упали на открытой местности. МАДА передает, что сообщений о пострадавших не поступало.
Также ЦАХАЛ сообщает, что в районе Верхней Галилеи в 7:23 были зафиксированы пуски ракет из Ливана. Часть из них была успешно перехвачена, остальные упали на открытой местности.