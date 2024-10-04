Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 4 октября: ликвидация террористов в Туль-Кареме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 октября действовали в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Анабте), Шхеме (в районе Рафидия), в Калькилии, около Хеврона (в Байт-Уммаре, в районе Сахиб).

Происходили вооруженные столкновения. В районе Кафр Саба в Калькилии военными был обстрелян автомобиль.

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в Туль-Кареме в результате авиаудара был ликвидирован командир местного отделения "Бригад Иззаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) Захи Ясир Абдель Разак Уфи. В сообщении сказано, что именно Захи Уфи руководил подготовкой теракта с применением заминированного автомобиля в районе Атерета 2 сентября 2024 года. Он снабжал оружием многих боевиков и планировал совершить еще множество терактов. Ранее представители палестинского "Красного полумесяца" сообщали о 14 убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа в Туль-Кареме. Источники в ПА подтверждают ликвидацию многих других боевиков, помимо Захи Уфи.

Ночью боевики обстреливали блокпосты ЦАХАЛа Тайбэ и Джабара, к югу от Туль-Карема, а также блокпост Ауарта, к югу от Шхема.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны десятки подозреваемых. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.