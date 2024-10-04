ЦАХАЛ призвал жителей юга Ливана покинуть свои дома и эвакуироваться

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи опубликовал обращение к жителям Ливана, объявив, что жителям примерно 20 деревень на юге Ливана следует немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться из зоны боевых действий.

"ЦАХАЛ не хочет причинить вам вред. Для вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться к северу от реки Ауали. Все. Любой, кто находится в непосредственной близости от "Хизбаллы", подвергает свою жизнь опасности", – сказано в предупреждении ЦАХАЛа.

Отметим, что река Ауали находится северней, чем река Литани, она протекает к северу от Сайды (Сидона), южнее Бейрута. То есть ЦАХАЛ рекомендует жителям многих деревень фактически покинуть юг Ливана до окончания наземной операции.