ЦАХАЛ: с целью пресечения поставок оружия "Хизбалле" атакованы туннель и трасса на востоке Ливана

ЦАХАЛ сообщает, что 3 октября израильские ВВС атаковали подземный туннель на границы Ливана и Сирии с целью предотвращения контрабанды оружия "Хизбалле".

В сообщении отмечается, что речь идет о туннеле протяженностью 3,5 км, который использовался "Хизбаллой" для переброски оружия и хранения его под землей. Туннель контролировало "подразделение 4400", которое курирует переброску иранского оружия "Хизбалле" в Ливане. В результате атаки были уничтожены здания военного назначения, склады оружия и другая террористическая инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 4 октября была атакована трасса Маснаа – Джайдэт Ябус около сирийско-ливанской границы. Причина та же: эту трассу использовала "Хизбалла" для переброски оружия.

В политическом руководстве Ливана заявляют, что удар по трассе в районе Маснаа лишил беженцев возможности перебираться в Сирию.

Напомним, 1 октября ЦАХАЛ ликвидировал командира "подразделения 4400" в "Хизбалле" Мухаммада Джафара Касира.