В Туль-Кареме был уничтожен местный командир ХАМАСа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в Туль-Кареме в результате авиаудара был ликвидирован командир местного отделения "Бригад Иззаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) Захи Ясир Абдель Разак Уфи.

В сообщении сказано, что именно Захи Уфи руководил подготовкой теракта с применением заминированного автомобиля в районе Атерета 2 сентября 2024 года. Он снабжал оружием многих боевиков и планировал совершить еще множество терактов.

Ранее представители палестинского "Красного полумесяца" сообщали о 14 убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа в Туль-Кареме.