ВВС ЦАХАЛа атакуют террористические объекты в Бейруте и на юге Ливана

За минувшие сутки истребители ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь разведданными, предоставленными военной разведкой (АМАН), неоднократно наносили точечные удары по складам боеприпасов, оперативным штабам и террористическим инфраструктурам в районе Бейрута.

Также был нанесен удар по разведывательному штабу "Хизбаллы" в Бейруте, где находились оперативные подразделения, средства сбора информации и другую инфраструктуру.

В сообщении подчеркивается, что перед авиаударами были приняты меры по минимизации ущерба для незадействованного в терроре населения, в ходе операции применялось высокоточное оружие и наблюдение с воздуха.

ЦАХАЛ подчеркивает, что террористическая организация "Хизбалла" размещает свои производственные объекты и другую военную инфраструктуру под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая опасности население этого района.

Кроме того, были атакованы десятки террористических объектов на юге Ливана.