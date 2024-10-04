За полчаса по северу Израиля из Ливана было выпущено около 70 ракет, пострадавших нет

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, некоторое время назад израильские ПВО перехватили две подозрительные воздушные цели, двигавшие к границе Израиля со стороны Ливана.

После воздушной тревоги, прозвучавшей в 18:03 в районе Кирьят-Шмоны, было обнаружено около 15 ракет, запущенный из Ливана. Несколько из них были сбиты, остальные упали на открытой местности.

После воздушной тревоги, сработавшей в 18:06 в районе Мицпе-Пэер, было зафиксировано около 20 ракет, упавших на открытой местности.

После воздушной тревоги, прозвучавшей в 18:12 в районе Авивим, было зафиксировано около 25 ракет, запущенных из Ливана. Некоторые были перехвачены, остальные упали на открытой местности.

После оповещения о ракетном обстреле, прозвучавшего в 18:28 в районе поселка Саса, было зафиксировано около 10 ракет, выпущенных из Ливана.

Во всех этих инцидентах пострадавших не было.