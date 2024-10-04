В Туль-Кареме ликвидирован один из командиров местного отделения "Исламского джихада"

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в ночь на 4 октября в Туль-Кареме в результате авиаудара был ликвидирован один из командиров местного отделения "Исламского джихада" Джит Радуан.

Как сообщалось ранее, что в результате этой же операции был уничтожен командир местного отделения "Бригад Иззаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) Захи Ясир Абдель Разак Уфи.

На данный момент известно о семи уничтоженных в Туль-Кареме террористах ХАМАСа и "Исламского джихада", которые, кроме прочего, были причастны к производству взрывных устройств и организации терактов против израильских граждан.