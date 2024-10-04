В Туль-Кареме ликвидирован один из командиров местного отделения "Исламского джихада"
время публикации: 04 октября 2024 г., 18:20 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 18:20
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в ночь на 4 октября в Туль-Кареме в результате авиаудара был ликвидирован один из командиров местного отделения "Исламского джихада" Джит Радуан.
Как сообщалось ранее, что в результате этой же операции был уничтожен командир местного отделения "Бригад Иззаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) Захи Ясир Абдель Разак Уфи.
На данный момент известно о семи уничтоженных в Туль-Кареме террористах ХАМАСа и "Исламского джихада", которые, кроме прочего, были причастны к производству взрывных устройств и организации терактов против израильских граждан.
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