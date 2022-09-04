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    В Израиле

    Следующим начальником генштаба ЦАХАЛа станет Герци А-Леви

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    Генерал-майор Герци А-Леви
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министр обороны Израиля Бени Ганц принял решение о назначении 23-го начальника генерального штаба ЦАХАЛа. Им станет нынешний заместитель начальника генштаба Авива Кохави, генерал-майор Герци А-Леви.

    В ходе своей военной карьеры А-Леви возглавлял в ЦАХАЛе элитное подразделение "Сайерет маткаль", потом командовал территориальной бригадой "Менаше" и бригадой "Цанханим", был начальником управления разведки генштаба (АМАН) и командующим Южным округом.

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    О сокращении списка кандидатов на должность начальника генерального штаба ЦАХАЛа было объявлено в июле. До настоящего момента кандидатами на эту должность являлись А-Леви и генерал-майор запаса Эяль Замир, который был заместителем начальника генштаба ранее.

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    14 июля юридический советник правительства Гали Баарав-Миара уведомила министра обороны Бени Ганца, что он сможет продолжить процесс назначения следующего начальника генерального штаба ЦАХАЛа, несмотря на предвыборный период.

    Напомним, что каденция действующего начальника генерального штаба Авива Кохави истекает 16 января 2023 года.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Июля 2022
    Ганц объявил о сокращении списка кандидатов на пост начальника генерального штаба ЦАХАЛа
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