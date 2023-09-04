Юридический советник БАГАЦу: есть необходимость немедленно назначить заседание комиссии по назначению судей

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара передала свое официальное заключение по иску против решения министра юстиции Ярива Левина не созывать заседание комиссии по назначению судей.

В своем заключении юрсоветник пишет, что в связи с сильной нагрузкой на суды необходимо срочно созвать заседание комиссии, чтобы назначить новых судей.

Ранее министр юстиции Ярив Левин направил письмо юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре с требованием позволить ему нанять частного адвоката, который будет представлять его в БАГАЦе по иску, поданному против отказа Левина созывать заседание комиссии по назначению судей.

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Левин аргументирует свое требование тем, что Баарав-Миара передала в БАГАЦ заключение, в котором не представляет суду позицию министра, а критикует ее.

Гали Баарав-Миара дала Левину разрешение воспользоваться услугами частного адвоката.

Напомним, это уже второе за последние два дня заключение юридического советника правительства, в котором она принимает сторону истцов в БАГАЦе. Накануне Гали Баарав-Миара опубликовала свое официальное заключение по вопросу об исках в БАГАЦ против закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости. В своем заключении юрсоветник призвала БАГАЦ принять решение об отмене закона.

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