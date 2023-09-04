Отложено заседание БАГАЦа, посвященное требованиям созвать комиссию по назначению судей

После того, как юридический советник правительства Гали Баарав-Миара в официальном заключении написала, что необходимо срочно созвать заседание комиссии, БАГАЦ по просьбе министра юстиции Ярива Левина отложил заседание суда на 12 дней.

Заседание БАГАЦА по искам против решения Ярива Левина не созывать заседание комиссии состоится 19 сентября.

Отметим, что юридический советник правительства в своем заключении написала, что в связи с сильной нагрузкой на суды необходимо срочно созвать заседание комиссии, чтобы назначить новых судей.

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При этом сайт Ynet написал, что по этой и другим "горячим" темам проходят непрямые переговоры между представителями "Махане Мамлахти" и представителями "Ликуда". Посредником на переговорах выступает президент Ицхак Герцог. По данным издания, стороны обсуждают проблемы, связанные с работой комиссии по выбору судей и ограничением принципа крайней неприемлемости.

Телеканал "Кан-11" сообщил, что в ближайшее время глава правительства Биньямин Нетаниягу выступит с обращением, в котором сообщит о приостановке продвигаемых в рамках юридической реформы законов.