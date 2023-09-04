Левин и Бен-Гвир предлагают переселить эритрейских мигрантов на север Тель-Авива

На воскресном заседании специальной группы министров, созванной для изучения способов борьбы с нарушителями закона после беспорядков, произошедших 2 сентября в Тель-Авиве, министр юстиции Ярив Левин и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предлагали переселить эритрейских мигрантов на север Тель-Авива, пишут израильские СМИ.

По мнению Левина и Бен-Гвира, переселение мигрантов из стран Африки из неблагополучных южных районов в престижные северные районы Тель-Авива могла бы сподвигнуть представителей леволиберальной оппозиции и судейского корпуса, в том числе Верховного суда, на готовность поддержать меры, направленные на депортацию нарушителей порядка.

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Государственный прокурор Амит Айсман, присутствовавший на министерской встрече, говоря о просителей убежища из Эритреи, отметил в свою очередь: "Даже если бы их можно было депортировать, их некому принять". При этом было подчеркнуто, что тем более никто не захочет принять мигранта, на которого в Израиле было заведено уголовное дело.

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В заседании принимали участие премьер-министр, министр юстиции, министр иностранных дел, министр финансов, министр национальной безопасности, министр внутренних дел, генеральный директор канцелярии премьер-министра, генеральный директор министерства иностранных дел, государственный прокурор и другие чиновники.

Выступая на этом заседании, премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил компетентные органы принять "решительные меры против участников беспорядков, включая немедленную депортацию". "Массовое незаконное проникновение в Израиль из Африки представляет реальную угрозу будущему Израиля как еврейского и демократического государства. Мы обуздали эту угрозу, построив пограничный забор (на границе с Египтом)... Но остается проблема тех, кто уже въехал до завершения строительства забора. Это несколько десятков тысяч нелегалов, проникших в страну. 12 тысяч из них мы убедили покинуть страну добровольно, посредством различных льгот и других мер. Мы хотели большего, мы предложили ряд шагов... к сожалению, все они были отклонены Верховным судом", – заявил Нетаниягу, назвавший субботний погром в Тель-Авиве "пересечением красной линии".

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Премьер-министр попросил созванную им министерскую группу подготовить обновленный план удаления из страны нелегалов, проникших в Израиль.

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В ходе заседания была утверждена инициатива министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира по внедрению административных арестов инфильтрантов. Эта мера позволит содержать под арестом даже тех мигрантов, против которых не было собрано достаточное количество улик.

Кроме этого, правительство рассмотрит возможность лишения рабочих виз тех эритрейцев, которые находятся в Израиле незаконно.

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Правительство также будет продвигать Основной закон об иммиграции. Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман заявил, что этот закон будет представлен Кнессету уже в начале зимней сессии.

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Погром в южном Тель-Авиве

В субботу, 2 сентября, сотни выходцев из Эритреи, добивающихся политического убежища в Израиле, вышли на акцию протеста против мероприятия посольства Эритреи, которое должно было пройти во второй половине дня в Тель-Авиве. Демонстрация очень быстро превратилась в массовые беспорядки.

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- Беспорядки в южном Тель-Авиве. Фоторепортаж

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Демонстрация была заранее запланирована, для нее было выделено место и определено время, однако демонстранты прибыли раньше назначенного времени; практически сразу на улицах А-Масгер и Яд Харуцим были зафиксированы нарушения общественного порядка.

Скандируя "Израиль поддерживает диктатуру!", демонстранты начали швырять камни, доски и мешки с мусором в сотрудников полиции. Почувствовав, что им угрожает опасность, полицейские стали стрелять в воздух.

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Протестующие, прорвавшись через ограждения, разбили окна в зданиях на улице Яд Харуцим и стекла автомобилей.

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Как сообщает пресс-служба полиции, участниками акции протеста было подожжено здание зала торжеств и разграблены несколько магазинов. Также серьезный ущерб был причинен полицейской машине.

Почувствовав опасность для жизни, полицейские открыли огонь, чтобы сдержать приближавшуюся ку ним толпу. Были приняты меры для разгона демонстраций, около 40 подозреваемых в нарушении общественного порядка задержаны.

По данным службы "Маген Давид Адом", медицинская помощь была оказана 170 пострадавшим. Из них 15 человек в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести или легком. Среди пострадавших около 50 сотрудников полиции, получивших ушибы от брошенных в них камней и других предметов.

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Формальным поводом для беспорядков стало мероприятие посольства Эритреи, приуроченное к 30-летию независимости и названное "этнокультурным фестивалем". Аналогичные фестивали в последние недели проводились в нескольких странах, в том числе в Канаде, Германии и Швеции, где вызвали массовые беспорядки. Против фестивалей, организуемых посольствами Эритреи, выступают эритрейцы-противники диктатуры, существующей на их родине. По данным израильских СМИ, в Израиле живут около 25000 нелегальных мигрантов из Эритреи, при этом не все они являются противниками эритрейского режима, что является поводом для конфронтации между представителями общины.