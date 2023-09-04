ЦАХАЛ проводит операцию в Дженине

Командование Армии обороны Израиля сообщает о проведении военной операции в лагере беженцев Дженин. Это первая масштабная операция в данном районе после проведения операции "Бейт ве-Ган", которая проводилась 3-5 июля 2023 года.

Израильские СМИ передают, что в операции задействованы разведчики бригады "Голани" и спецподразделение "Дувдеван". Задержаны несколько подозреваемых в терроре и подготовке новых терактов.

Военные используют тяжелую технику, включая бульдозер D9.

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Палестинские источники также сообщают о боевых действиях в Дженине. Отмечается, что задействованы значительные силы ЦАХАЛа.

Палестинские телеграм-каналы сообщают о не менее пяти раненых боевиках в Дженине.

Военные блокировали дом семьи Атты Абу Рамиля в лагере беженцев Дженин.

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Сообщается, что израильский БПЛА выпустил ракету по цели в Дженине. В то же время боевики публикуют в соцсетях фото сбитого ими армейского мультикоптера.

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"Бригады аль-Кудс-Дженин" (местное подразделение террористической организации "Исламский джихад") заявляют, что обстреливали израильских военных на окраинах города. С аналогичным заявлением выступили боевики "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ).

Информация уточняется.