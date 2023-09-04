Операция по задержанию террористов ХАМАСа в Дженине. Подробности

В понедельник, 4 сентября, в лагере беженцев Дженин была проведена операция с целью захвата или нейтрализации разыскиваемых террористов ХАМАСа. Это первая масштабная операция в данном районе после проведения операции "Бейт ве-Ган", которая проводилась 3-5 июля 2023 года.

Израильские СМИ передавали, что в операции были задействованы разведчики бригады "Голани" и спецподразделение "Дувдеван". Военные использовали тяжелую технику, включая бульдозер D9, вертолеты, а также беспилотники.

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Местные боевики пытались помешать израильским военным. Поступали сообщения о перестрелках. Ответственность за боевые действия против ЦАХАЛа брали на себя Бригады Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа), "Бригады аль-Кудс-Дженин" (местное подразделение террористической организации "Исламский джихад") и "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). Сообщалось о пяти раненых среди боевиков. Никто из израильских бойцов не пострадал.

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Сообщалось, что был окружен дом Атты Абу Румайлы, секретаря ФАТХа в Дженине.

Позже пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе операции были задержаны трое боевиков ХАМАСа. ЦАХАЛ назвал имя одного из задержанных – Уарэд Шарим, который был командиром ячейки, запускавшей ракеты из Дженина. У задержанных было конфисковано оружие, в том числе винтовки М-16. Все задержанные переданы для допросов в ШАБАК.

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Палестинские источники подтверждают факт задержания Уарэда Шарима и называют имена двух других задержанных – Масаба Джайсы и Абдуллы Сабаха (по словам его отца, он пережил пять покушений).

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Судя по имеющимся данным, все задержанные входили в "Батальон аль-Айяш", созданный ХАМАСом в Самарии. Группировка была названа в честь "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша, уничтоженного в Газе в январе 1996 года.

Израильские спецслужбы уделяют особое внимание проблеме возможного налаживания производства ракет в арабских населенных пунктах в Иудее и Самарии. До недавнего времени запуски таких ракет, как правило, удавалось предотвращать или они были неудачными. Из сектора Газы по территории Израиля за последние 20 лет было выпущено около 20 тысяч ракет.

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Попытки ракетных обстрелов в Иудее, Самарии и Иерусалиме в 2023 году

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15 августа. Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что обстреляла израильский поселок Шакед ракетой "Касам-1".

17 июля. Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что обстреляла израильский поселок Рам-Он ракетой "Касам-1". Было опубликовано видео запуска ракеты. Информация об обстреле подтверждена командованием ЦАХАЛа. Найдены фрагменты ракеты. Из поселка Рам-Он сведений о причиненном ущербе не поступало.

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10 июля. Боевики "Батальона Аль-Айяш" объявляли, что они осуществили запуск двух ракет из района Дженина в сторону израильского поселка Шакед. Тогда было подтверждено обнаружение обломков ракет и стоек для их запуска. Ущерб причинен не был.

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26 июня. Предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из района Дженина. Пресс-служба ЦАХАЛа тогда сообщала, что ракета упала и взорвалась на территории Палестинской автономии.

24 мая. Попытка ракетного обстрела поселка Шакед. Ответственность взял на себя "Батальон Аль-Айяш". Никто не пострадал. Ущерб причинен не был.

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18-19 мая. В День Иерусалима (18-19 мая) в арабском квартале Бейт-Ханина были обнаружены одна или две "холостые" ракеты кустарного производства. Был задержан подозреваемый в подготовке ракетного обстрела Иерусалима в праздничный день, который на следствии утверждал, что изучал процесс производства ракет и взрывчатки по Instagram и Telegram, но из-за низкого качества материалов для взрывчатки запустить свои ракеты он не смог. Информацию об этом разрешили к публикации 25 июня.