Операция по задержанию террористов ХАМАСа в Дженине. Подробности
В понедельник, 4 сентября, в лагере беженцев Дженин была проведена операция с целью захвата или нейтрализации разыскиваемых террористов ХАМАСа. Это первая масштабная операция в данном районе после проведения операции "Бейт ве-Ган", которая проводилась 3-5 июля 2023 года.
Израильские СМИ передавали, что в операции были задействованы разведчики бригады "Голани" и спецподразделение "Дувдеван". Военные использовали тяжелую технику, включая бульдозер D9, вертолеты, а также беспилотники.
Местные боевики пытались помешать израильским военным. Поступали сообщения о перестрелках. Ответственность за боевые действия против ЦАХАЛа брали на себя Бригады Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа), "Бригады аль-Кудс-Дженин" (местное подразделение террористической организации "Исламский джихад") и "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). Сообщалось о пяти раненых среди боевиков. Никто из израильских бойцов не пострадал.
Сообщалось, что был окружен дом Атты Абу Румайлы, секретаря ФАТХа в Дженине.
Позже пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе операции были задержаны трое боевиков ХАМАСа. ЦАХАЛ назвал имя одного из задержанных – Уарэд Шарим, который был командиром ячейки, запускавшей ракеты из Дженина. У задержанных было конфисковано оружие, в том числе винтовки М-16. Все задержанные переданы для допросов в ШАБАК.
Палестинские источники подтверждают факт задержания Уарэда Шарима и называют имена двух других задержанных – Масаба Джайсы и Абдуллы Сабаха (по словам его отца, он пережил пять покушений).
Судя по имеющимся данным, все задержанные входили в "Батальон аль-Айяш", созданный ХАМАСом в Самарии. Группировка была названа в честь "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша, уничтоженного в Газе в январе 1996 года.
Израильские спецслужбы уделяют особое внимание проблеме возможного налаживания производства ракет в арабских населенных пунктах в Иудее и Самарии. До недавнего времени запуски таких ракет, как правило, удавалось предотвращать или они были неудачными. Из сектора Газы по территории Израиля за последние 20 лет было выпущено около 20 тысяч ракет.
Попытки ракетных обстрелов в Иудее, Самарии и Иерусалиме в 2023 году
15 августа. Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что обстреляла израильский поселок Шакед ракетой "Касам-1".
17 июля. Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что обстреляла израильский поселок Рам-Он ракетой "Касам-1". Было опубликовано видео запуска ракеты. Информация об обстреле подтверждена командованием ЦАХАЛа. Найдены фрагменты ракеты. Из поселка Рам-Он сведений о причиненном ущербе не поступало.
10 июля. Боевики "Батальона Аль-Айяш" объявляли, что они осуществили запуск двух ракет из района Дженина в сторону израильского поселка Шакед. Тогда было подтверждено обнаружение обломков ракет и стоек для их запуска. Ущерб причинен не был.
26 июня. Предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из района Дженина. Пресс-служба ЦАХАЛа тогда сообщала, что ракета упала и взорвалась на территории Палестинской автономии.
24 мая. Попытка ракетного обстрела поселка Шакед. Ответственность взял на себя "Батальон Аль-Айяш". Никто не пострадал. Ущерб причинен не был.
18-19 мая. В День Иерусалима (18-19 мая) в арабском квартале Бейт-Ханина были обнаружены одна или две "холостые" ракеты кустарного производства. Был задержан подозреваемый в подготовке ракетного обстрела Иерусалима в праздничный день, который на следствии утверждал, что изучал процесс производства ракет и взрывчатки по Instagram и Telegram, но из-за низкого качества материалов для взрывчатки запустить свои ракеты он не смог. Информацию об этом разрешили к публикации 25 июня.
Операция в Дженине: задержаны трое боевиков ХАМАСа