СМИ сообщили о возобновлении переговоров по юридической реформе

Вечером в понедельник, 4 сентября, СМИ сообщили о возобновлении переговоров между коалицией и оппозицией по юридической реформе при посредничестве президента Ицхака Герцога. О переговорах сообщил телеканал "Кан-11" и сайт Ynet.

"Кан-11" со ссылкой на источники в окружении главы правительства передал, что Биньямин Нетаниягу готов обсудить отмену закона о порядке назначения в комиссию по выбору судей и изменение закона об ограничении принципа крайней неприемлемости.

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При этом сайт Ynet пишет со ссылкой на "осведомленные источники", что Биньямин Нетаниягу готов заморозить реформу на полтора года, состав комиссии по выбору судей не будет изменен, а закон, ограничивающий принцип неприемлемости, будет смягчен.

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Телеканал "Кан-11" передал, что в канцелярии президента подтвердили факт возобновления переговоров. При этом сообщается, что переговоры ведутся между "Махане Мамлахти" и "Ликудом".

При этом в сообщении "Кан-11" отмечалось, что в оппозиции, по всей видимости, имеется ввиду партия "Еш Атид", представители которой в переговорах не участвуют, считают, что переговоры возобновлены для "отвода глаз", чтобы избежать вмешательства БАГАЦа и приурочены к предстоящему визиту Нетаниягу в Белый дом.

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Телеканал "Кан-11" передал, что Биньямин Нетаниягу в ближайшее время готовится выступить с заявлением, касающимся изменений в юридической системе. И это выступление согласовано с министром юстиции Яривом Левиным.

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При этом в "Ликуде" эти сообщения называют "не соответствующими действительности", и подчеркивают, что никаких договоренностей не существует.