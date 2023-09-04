СМИ сообщили о возобновлении переговоров по юридической реформе
Вечером в понедельник, 4 сентября, СМИ сообщили о возобновлении переговоров между коалицией и оппозицией по юридической реформе при посредничестве президента Ицхака Герцога. О переговорах сообщил телеканал "Кан-11" и сайт Ynet.
"Кан-11" со ссылкой на источники в окружении главы правительства передал, что Биньямин Нетаниягу готов обсудить отмену закона о порядке назначения в комиссию по выбору судей и изменение закона об ограничении принципа крайней неприемлемости.
При этом сайт Ynet пишет со ссылкой на "осведомленные источники", что Биньямин Нетаниягу готов заморозить реформу на полтора года, состав комиссии по выбору судей не будет изменен, а закон, ограничивающий принцип неприемлемости, будет смягчен.
Телеканал "Кан-11" передал, что в канцелярии президента подтвердили факт возобновления переговоров. При этом сообщается, что переговоры ведутся между "Махане Мамлахти" и "Ликудом".
При этом в сообщении "Кан-11" отмечалось, что в оппозиции, по всей видимости, имеется ввиду партия "Еш Атид", представители которой в переговорах не участвуют, считают, что переговоры возобновлены для "отвода глаз", чтобы избежать вмешательства БАГАЦа и приурочены к предстоящему визиту Нетаниягу в Белый дом.
Телеканал "Кан-11" передал, что Биньямин Нетаниягу в ближайшее время готовится выступить с заявлением, касающимся изменений в юридической системе. И это выступление согласовано с министром юстиции Яривом Левиным.
При этом в "Ликуде" эти сообщения называют "не соответствующими действительности", и подчеркивают, что никаких договоренностей не существует.
Отложено заседание БАГАЦа, посвященное требованиям созвать комиссию по назначению судей