Два ДТП в округе Лахиш, двое пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 04 сентября 2024 г., 04:22 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 05:28
В ночь на 4 сентября поступили сообщения о двух ДТП в округе Лахиш, в результате которых два человека получили тяжелые травмы.
На 232-й трассе возле въезда в Сдерот столкнулись три автомобиля. Была тяжело травмирована женщина примерно 25 лет, еще один человек получил легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.
На съезде с 41-й на 4-ю трассу в районе развязки Ашдод произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мотоциклист, мужчина 24 лет. Пострадавший доставлен в больницу "Асута" в Ашдоде.
Полиция выясняет обстоятельства этих ДТП.