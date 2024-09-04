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Израиль

Два ДТП в округе Лахиш, двое пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 04 сентября 2024 г., 04:22 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 05:28
Два ДТП в округе Лахиш, двое пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 4 сентября поступили сообщения о двух ДТП в округе Лахиш, в результате которых два человека получили тяжелые травмы.

На 232-й трассе возле въезда в Сдерот столкнулись три автомобиля. Была тяжело травмирована женщина примерно 25 лет, еще один человек получил легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

На съезде с 41-й на 4-ю трассу в районе развязки Ашдод произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мотоциклист, мужчина 24 лет. Пострадавший доставлен в больницу "Асута" в Ашдоде.

Полиция выясняет обстоятельства этих ДТП.

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