Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Кипре, подземные толчки ощущались в Израиле

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в ночь на 4 августа землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Кипре. Подземные толчки ощущались жителями на севере Израиля.

По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 18 км от города Пафос, очаг залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки были зафиксированы в 00:29 по местному времени.