Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Кипре, подземные толчки ощущались в Израиле
время публикации: 04 сентября 2024 г., 01:22 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 01:38
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в ночь на 4 августа землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Кипре. Подземные толчки ощущались жителями на севере Израиля.
По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 18 км от города Пафос, очаг залегал на глубине 10 км.
Подземные толчки были зафиксированы в 00:29 по местному времени.
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