Депутаты от "Ликуда" призвали Галанта подать в отставку

Группа депутатов от "Ликуда" направила письмо министру обороны Йоаву Галанту с призывом подать в отставку.

Письмо, подписанное министром диаспоры Амихаем Шикли, а также депутатами Ариэлем Кальнером, Моше Саадой, Амитом А-Леви и Авихаем Буароном, было опубликовано газетой "Исраэль а-Йом". "До сих пор мы воздерживались от прямых и публичных призывов в ваш адрес подать в отставку. Однако события последних дней не оставляют нам выбора. Народ Израиля и солдаты ЦАХАЛа заслуживают того, чтобы у них был министр обороны, которых ведет за собой, человек, чьи слова не расходятся с делом... Нужен министр обороны, который не капитулирует перед террористами, а заставляет их капитулировать. Если вы устали, мы призываем вас уйти, вернуться к себе домой и предоставить другим делать святое дело", – говорится в письме.

Накануне в эфире "Кан РЭКА" министр диаспоры Шикли заявил, что министр обороны должен принять решение. "Либо он будет действовать вместе с нами, выполняя решение кабинета и правительства, либо пусть подает в отставку", – сказал Шикли.

Депутат Боаз Бисмут, в свою очередь, заявил, что "увольнение министра обороны во время войны это очень радикальный и сложный для реализации шаг".