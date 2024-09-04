x
04 сентября 2024
|
последняя новость: 11:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2024
|
04 сентября 2024
|
последняя новость: 11:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Депутаты от "Ликуда" призвали Галанта подать в отставку

время публикации: 04 сентября 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 10:26
Депутаты от "Ликуда" призвали Галанта подать в отставку
Chaim Goldberg/Flash90

Группа депутатов от "Ликуда" направила письмо министру обороны Йоаву Галанту с призывом подать в отставку.

Письмо, подписанное министром диаспоры Амихаем Шикли, а также депутатами Ариэлем Кальнером, Моше Саадой, Амитом А-Леви и Авихаем Буароном, было опубликовано газетой "Исраэль а-Йом". "До сих пор мы воздерживались от прямых и публичных призывов в ваш адрес подать в отставку. Однако события последних дней не оставляют нам выбора. Народ Израиля и солдаты ЦАХАЛа заслуживают того, чтобы у них был министр обороны, которых ведет за собой, человек, чьи слова не расходятся с делом... Нужен министр обороны, который не капитулирует перед террористами, а заставляет их капитулировать. Если вы устали, мы призываем вас уйти, вернуться к себе домой и предоставить другим делать святое дело", – говорится в письме.

Накануне в эфире "Кан РЭКА" министр диаспоры Шикли заявил, что министр обороны должен принять решение. "Либо он будет действовать вместе с нами, выполняя решение кабинета и правительства, либо пусть подает в отставку", – сказал Шикли.

Депутат Боаз Бисмут, в свою очередь, заявил, что "увольнение министра обороны во время войны это очень радикальный и сложный для реализации шаг".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

Галант: военно-политический кабинет должен отменить решение по Филадельфийскому коридору