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Израиль

ШАС и "Яадут а-Тора" предъявили ультиматум правительству

время публикации: 04 сентября 2024 г., 10:41 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 10:56
ШАС и "Яадут а-Тора" предъявили ультиматум правительству
Yonatan Sindel/Flash90

Ультраортодоксальные партии объявили, что не проголосуют за поправки к бюджету на 2024 год, которые правительство намерено представить Кнессету 9 сентября.

По словам представителей ШАС и "Яадут а-Тора", они не проголосуют за поправки к бюджету до тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с финансированием ультраортодоксальных школ. В частности, речь идет о переводе бюджета на реализацию программы "Офек хадаш" в ультраортодоксальных школах.

В министерстве финансов, в свою очередь, заявляют, что ультраортодоксальные образовательные системы до сих пор не взяли на себя обязательства, необходимые для участия в программе "Офек хадаш". Речь, помимо прочего, идет об изучении общеобразовательных предметов в школах этих систем.

В ШАС и "Яадут а-Тора" заявляют, что не пойдут на компромиссы и не проголосуют за поправки к бюджету до тех пор, пока вопрос финансирования учебных заведений не будет решен.

Израиль
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