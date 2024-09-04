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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил удары по целям на юге Ливана и перехват БПЛА, летевшего с востока

время публикации: 04 сентября 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 06:40
ЦАХАЛ подтвердил удары по целям на юге Ливана и перехват БПЛА, летевшего с востока
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 4 сентября израильские ВВС уничтожили пусковую установку террористической организации "Хизбалла" в районе Забкин на юге Ливана, из которой производились пуски в сторону Израиля. Кроме того, были атакованы цели в районах Аль-Хиам, Айта аш-Шааб, Кфар-Шуба, Альма аш-Шааб, Кфар-Кила.

ЦАХАЛ подтверждает успешный перехват БПЛА, летевшего в сторону Израиля с востока. Подчеркивается, что беспилотник не проник в воздушное пространство Израиля, при его перехвате никто не пострадал.

Израиль
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Источники: ВВС ЦАХАЛа ночью нанесли серию ударов по целям на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 сентября 2024

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