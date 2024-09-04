Глава Генштаба Италии находится в Израиле по приглашению Герци А-Леви

Начальник Генштаба ВС Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне прибыл в Израиль днем ранее в качестве официального гостя начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что начальники Генштабов двух армией обсудили региональные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества. Офицеры ЦАХАЛа ознакомили адмирала Джузеппе Каво Драгоне со стратегическими вопросами и ситуацией в области безопасности, уделив особое внимание северному фронту и операциям, проводившимся в последнее время.

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне также встретился с заместителем начальника Генштаба генерал-майором Амиром Барамом и другими высокопоставленными офицерами.